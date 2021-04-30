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Dünya Hindistan'da polislerden ilginç ceza! Sert müdahale tepki çekti
Dünya

Hindistan'da polislerden ilginç ceza! Sert müdahale tepki çekti

Hint polisi, yasağa rağmen sokağa çıkanlara dikkat çeken cezalar vermeye devam ediyor. Koronavirüs yasağının çiğneyenlerin, çömelme pozisyonunda durmaya zorlanarak cezalandırıldığı anlar görüntülendi. Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 18:10:00 - 2021-04-30 18:16:55
Hindistan'da polislerden ilginç ceza! Sert müdahale tepki çekti

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Yüksek can kaybı nedeni ile krematoryumlar da yer kalmayan ülkede hayatını kaybedenler boş arazilerde toplu olarak yakılmaya devam ediyor.

Toplam vaka sayısı 18 milyonu geçerken, güvenlik güçleri ise yasakların uygulanması konusunda oldukça sert müdahalelerde bulunuyor.

1 milyar 366 milyon kişinin yaşadığı ülkede söz konusu yasaklara uymayarak sokağa çıkanlar, Hint polisi tarafından ilginç şekillerde cezalandırılıyor.

Yasağı ihlal edenlere 'çömelme' cezası

Madhya Pradesh eyaletindeki Tikamgarh bölgesinde polis memurları, vatandaşları çömelme pozisyonunda bacaklarının arasından elleriyle ayakta durmaya zorlarken görüldü.

Sokağa çıkma yasağını çiğneyenlerden bazılarına para cezası uyguladıktan sonra mekik çekmeye zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

Hindistan'da koronavirüs

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 379 bin 257 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 376 bin 524'e yükselirken, ölenlerin sayısı 204 bin 832'ye ulaştı.

Sağlık sistemi çöktü

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da pandeminin başından beri dünyadaki tek günde en büyük vaka artışı yaşanırken, çöken sağlık sistemi nedeniyle hastaları ya da hayatını kaybeden yakınları olanlar ambulans bulmakta da güçlü çekiyor.

Hastalar kapıda bekliyor

Hastanelerde kapasitelerin aşılmasıyla birlikte binlerce hasta tedavi görebilmek için kapılarda bekliyor. Hastaların yatakları bile ortaklaşa kullandığı ülkede, oksijen krizi de yaşanıyor. Pek çok hasta yeterli oksijen desteği alamadığı için hayatını kaybediyor.

Açık havada yakıyorlar

Yeni Delhi'deki krematoryumlarda günlük 100 kişi toplu halde yakılırken, yaşanan yoğunluk nedeniyle insanlar cesetleri açık havada yakmak zorunda kaldı.

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Yorumlar

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allah ehlikitap hindistana yardım eylesin amin
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