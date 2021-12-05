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Dünya Hindistan'da ordu sivilleri vurdu! Halk askeri araçları ateşe verdi
Dünya

Hindistan'da ordu sivilleri vurdu! Halk askeri araçları ateşe verdi

Hint ordusunun yanlış istihbarat sonucu isyancı zannederek sivillere ateş açması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından halk, protesto gösterileri düzenleyerek askeri araçları ateşe verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 23:22:00 -
Hindistan'da ordu sivilleri vurdu! Halk askeri araçları ateşe verdi

Hindistan’ın Nagaland eyaletindeki Mon bölgesinin Oting köyünde askerler, yanlış istihbarat sonucu sivilleri vurdu.

Askerlerin operasyon düzenlenen isyancı örgüte ait kamp alanından geçtiği sırada 30'dan fazla kömür madeni işçisini taşıyan otobüse ateş açtığı belirtildi.

Nagaland polis memuru Sandeep M. Tamgadge, “Mon bölgesindeki durum şu an için çok gergin. İçlerinde Nagaland bölgesinin dışından 1 işçinin de olduğu toplam 13 kişi hayatını kaybetti.” ifadelerini kullandı.

Halk askeri araçları ateşe verdi

Olayın ardından halk, protesto gösterileri düzenleyerek askeri araçları ateşe verdi.

Nagaland Eyalet Başbakanı Neiphiu Rio, istihbarat birimlerinin yaptığı hatayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Oting’de sivillerin öldürülmesine yol açan tahlisiz ve kınanması gereken bir olay.” dedi.

Hükümet, sivilleri hedef almakla suçlanıyor

Hindistan'da hükümet, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan silahlı etnik gruplarla mücadele ediyor.

Nagaland’daki yerel halk ise hükümeti sık sık isyancı gruplara karşı yürüttüğü operasyonlarda masum sivilleri haksız şekilde hedef almakla suçluyor.

 

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