Hindistan'da öğrenci lideri, Yeni Delhi gösterileriyle bağlantılı olarak gözaltına alındı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da bir öğrenci lideri, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı başkent Yeni Delhi'de düzenlenen gösterilerle bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı.

Ailesi, Jawaharlal Nehru Üniversitesinin eski öğrencisi Umar Halid'in pazar gecesi gözaltına alındığını duyururken, siyasetçi olan babası Syed Kasım Resul İlyas, oğluna yöneltilen ayaklanmaları organize etme suçlamasının, "tamamen uydurma" olduğunu söyledi.

İlyas'ın mensubu olduğu Hindistan Refah Partisi'nden yapılan açıklamada da "Delhi ayaklanmalarına karıştığı, Delhi polisinin halkı yanlış yönlendirmek ve muhalifleri bastırmak için yazdığı yalan bir hikayedir ve tamamen uydurmadır." ifadesi kullanıldı.

Siyasi bir aktivist olan Yogendra Yadav, Halid'in gözaltına alınması karşısında hayrete düştüğünü belirterek Twitter hesabında "@DelhiPolisi Hindistan'ın geleceğini çok uzun süre gözaltında tutamayacaktır." paylaşımını yaptı.

Halid'in kefaletle serbest bırakılmasına imkan tanımayan bir yasa çerçevesinde gözaltına alındığı belirtilirken, Delhi emniyetinin sözcüsü Eish Singhal konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları kapsam dışı tutan düzenleme, Aralık 2019'dan martın ortalarına kadar protesto edilmişti.

Yeni Delhi'de 23 Şubat'ta başlayan ve yaklaşık 5 gün süren protestolarda ve şiddet olaylarında, bir emniyet amiri ve istihbarat görevlisinin yanı sıra 51 sivil hayatını kaybetmişti.

Başkentin dışında farklı bölgelerde düzenlenen protestolarda 28, ülke genelinde ise toplam 79 sivil hayatını kaybetmişti.

Delhi polisi, gösterilerin ardından çoğu Müslüman birçok aktivisti gözaltına almıştı.



