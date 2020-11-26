  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı
Aktüel

Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:52:47 -
Hindistan'da Nivar Kasırgası 5 can aldı

​​​​​​​ANKARA (AA) - Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletinde etkili olan Nivar Kasırgası'nda 5 kişi hayatını kaybetti.

Global News sitesinin haberine göre, rüzgar hızı saatte 130 kilometreye çıkan Nivar Kasırgası Tamil Nadu eyaletini vurmaya başladı.

Kasırganın eyalette şiddetli yağışa yol açtığı, Chennai kentinin bazı bölgelerinin sular altında kaldığı ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hint yetkililer dün yaklaşan Nivar Kasırgası nedeniyle Hindistan'ın Tamil Nadu eyaleti için şiddetli yağış uyarısı yapmıştı.

Kasırganın güney sahillerine yoğun yağış bırakmasının beklendiğini bildirilmişti.

Yetkililer, bölgede yaşayanların evlerini terk etmeleri ve yardım merkezlerinde toplanmaları uyarısında bulunmuştu. Tüm balıkçı teknelerine de limana dönme çağrısı yapılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı
Dünya

Fransa'dan skandal 'Dağlık Karabağ' kararı

Fransa Senatosu, yapılan oylamayla Fransız hükümetinden sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" tanınmasını öngören teklifi 305 oy ile kabul ..
Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’

İsrail hükümetinden ABD ile İran gerilimine ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washi..
Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. ..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay