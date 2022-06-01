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Dünya Hindistan'da Müslümanlar hedefte: Hindu çetelerin fonladığı şarkıcılardan büyük provokasyon!
Dünya

Hindistan'da Müslümanlar hedefte: Hindu çetelerin fonladığı şarkıcılardan büyük provokasyon!

Müslüman düşmanlığının tırmandığı dönemde piyasaya sürülen müziklerin şiddeti körüklemeye devam etmesinden endişe duyuluyor. Şarkılardan birinin sahibi olan Rana, "Müslümanlara mesaj var" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 22:16:00 - 2022-06-01 22:26:52

Müslümanlara yönelik baskının arttığı Güney Asya ülkesindeki nefret söylemi, şarkı sözlerine taşındı. 

Hindu çete liderlerinin fonladığı iddia edilen Upendra Rana gibi şarkıcılar, müziklerinin paylaşıldığını ve Hindistan'daki aşırı sağcı Hindular tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

"Müslümanlar Pakistan'a gidin"

Müslümanların hedef alındığı şarkı sözlerinde, "Hindistan Hindular için, Müslümanlar Pakistan'a gidin", "Hinduları endişelendiriyorlar, Hindular ihanete uğradığını hissediyor" şeklinde ifadeler yer alıyor.

Şarkıcı Rana, tepkilerin odağına oturan sözlere ilişkin, "Müslümanlara mesaj var. Yollarını düzeltmeliler ve Hindulara sataşmamalılar." dedi.

"Popüler hale gelecek" endişesi

Konuyla ilgili uzmanlar, bu tür parçaların, Hindistan genelinde popüler hale gelmesinden endişe ediyor.

Yazar ve akademisyen Brahma Prakash, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, müziklerin henüz ana akım haline gelmediğini söyledi.

"Çok hızlı yayılıyor"

Bununla birlikte Prakash, "Ama çok hızlı yayılıyorlar. Başlıca şarkılardan biri olması sadece zaman meselesi." diye konuştu.

Tepkilerin odağındaki müziklerin, Hindistan'da Müslümanlara karşı şiddet olaylarının tırmandığı bir dönemde piyasaya sürülmesi dikkat çekiyor.

Hindistan'da Müslümanlar hedefte

Hindistan’ın 1,4 milyar nüfusunun yaklaşık yüzde 14’ü Müslümanlardan oluşuyor.

Hindu milliyetçisi çeteler, Müslümanların yaşadığı bölgelerde sıklıkla ve yüksek sesle Müslüman karşıtı şarkılar çalarken görüntülenmişti.

Upendra Rana isimli şarkıcı "Müslümanlara karşı silahlanın ve yaşam hakkı tanımayın" çağrısı yapan Hindu elebaşının karşısında şarkı söylüyor.

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