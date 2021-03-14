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Dünya Hindistan'da Müslüman çocuğa saldırıda yeni gelişme! 2 Hindu gözaltına alındı
Dünya

Hindistan'da Müslüman çocuğa saldırıda yeni gelişme! 2 Hindu gözaltına alındı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad şehrinde, Hindular Müslüman bir çocuğa saldırdı. Bir tapınaktan su içtiği için acımasızca darp edilen Müslüman çocuğa saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 23:19:00 -

BBC’nin haberine göre, Hindistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Müslüman çocuğu darbeden ve o sırada görüntüleri çekip Instagram'da paylaşan iki Hindu'nun gözaltına alındığı kaydedildi.

Görüntülerde, "Shringi Nandan Yadav" isimli kişinin, adını sorduktan sonra "Asif" isimli Müslüman çocuğu önce tokatladığı daha sonra yere yatırarak tekmelediği ortaya çıkmıştı.

Tapınaktan su içen Müslüman çocuğa yönelik saldırı, başkent Yeni Delhi'ye 33 kilometre uzaklıktaki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Gaziabad’ta gerçekleşmişti.

Hindu milliyetçiliği ve Müslümanlara zulüm hız kazandı!

Hindistan'da Müslümanlara yönelik saldırıların Başbakan Narendra Modi'nin iktidara geldiği 2014'ten bu yana artış gösterdiği biliniyor.

Son 1 yılda gerçekleşen saldırılarda en az 53 ölü, 200'den fazla yaralı var

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) verilerine göre, son bir yılda, ülkede Hindu çetelerin saldırısına uğrayan, çoğunluğu Müslüman, en az 53 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi ise yaralandı.

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