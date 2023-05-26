  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hindistan'da Müslüman aileye saldıran 11 kişi gözaltına alındı
Gündem

Hindistan'da Müslüman aileye saldıran 11 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 10:47:00 -
Hindistan'da Müslüman aileye saldıran 11 kişi gözaltına alındı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde Müslüman bir aileye saldıran, aralarında iktidardaki Bharatiya Janata Partili (BJP) meclis üyesinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Hindistan merkezli "siasat" haber sitesine göre, 7 Mayıs'ta eyalete bağlı Medak ilçesinde Müslüman aile bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı, Müslüman aileye yönelik saldırıya tepki gösterildi.

Videoda Hint grubun 31 yaşındaki Md İmran ile annesi ve kız kardeşine "Lord Rama'ya Zafer" sloganı atarak saldırdığı ve aileyi "tartakladığı" görülüyor. Olayın ardından İmran'ın hamile olan kardeşinin düşük yaptığı bildirildi.

Polis, önce İmran'ı gruba saldırdığı iddiasıyla gözaltına alıp serbest bırakırken, daha sonra ise aralarında BJP'li meclis üyesinin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Majlis Bachao Tehreek (MBT) Partisi sözcüsü Emcedullah Han, olayı kınadı, Müslüman liderlerin olayla ilgili sessizliğini eleştirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Anadolu

Insan oğluna hindli mahlu kat lardan,hayvanlar daha yararlı ! Amazon orman yerlileri bunlar dan daha insancildir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23