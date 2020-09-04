  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı
Aktüel

Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı

3 Eylül'de kaydedilen 84 bin 156 vaka, bugüne dek tek ülkede tespit edilen en yüksek günlük artış oldu - Günlük artış bakımından Hindistan'ı izleyen Brezilya'da 44 bin 728, ABD'de ise 44 bin 507 ise yeni vaka tespit edildi - Dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 20 ülke arasındaki Hindistan, günlük sayının en yüksek seviyeye ulaştığı "zirve noktasını" görüp aşağı veya yatay seyre geçemeyen tek ülke konumunda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:53:34 -
Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı

ANKARA (AA) - Asya ülkesi Hindistan'da, son iki günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında tek ülkede görülen en yüksek artışlar kaydedildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Hindistan'da 2 Eylül'de tespit edilen 82 bin 860 ve 3 Eylül'deki 84 bin 156 yeni Kovid-19 vakası, "bugüne dek tek ülkede görülen en yüksek artış" oldu.

Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da kayda geçen 78 bin 619 vaka, tek ülkede görülen en yüksek günlük artış olmuştu.

- En fazla günlük vaka olan ülkelerin iki katına yakın artış

Hindistan'da 3 Eylül'de 84 bin vaka görülürken, en yüksek günlük artış kaydedilen ülkelerden Brezilya'da aynı sürede 44 bin 728, ABD'de ise 44 bin 507 ise yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki vaka artışı, salgının en fazla etkilediği bu iki ülkenin iki katına yaklaştı.

- Henüz "zirve noktasını" görmedi

Öte yandan dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 20 ülke arasında Hindistan, günlük sayının en yüksek seviyeye ulaştığı "zirve noktasını" görüp aşağı veya yatay seyre geçemeyen tek ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede salgının başından bu yana vaka sayısı sürekli artıyor.

Hindistan'da ilk Kovid-19 vakası 30 Ocak'ta tespit edildi, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart'ta oldu. 24 Mart’ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar süresi uzatılarak devam etti. 30 Mayıs'ta ise yasağın bazı tecrit bölgeleriyle sınırlı olmak üzere 30 Haziran'a kadar kısmi olarak uygulanmasına karar verildi.

Genel sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve karantina tedbirlerinde gevşemeye gidilmesi, haziran başından itibaren virüsün yayılma tablosunu değiştirdi.

Ülkede, 29 Mayıs'ta 8 bini aşan yeni vaka sayısı, 6 Haziran'da 10 binin, 10 Temmuz'da 25 binin, 30 Temmuz'da 50 binin, 7 Ağustos'ta 60 binin, 22 Ağustos'ta 70 binin ve 2 Eylül'de 80 binin üzerine çıktı.

Hindistan’da bugüne kadar 3 milyon 940 bin 131 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 68 bin 598 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 milyon 37 bin 151 kişi iyileşirken, halen 834 bin 382 hasta tedavi veya tıbbi gözetim altında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, gerçekten başardık

TEKNOFEST 2020 Roket Yarışları heyecanı 1 Eylül'de Tuz Gölü’nde başladı. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar Tek..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor
Gündem

Türkiye petrol için resmen harekete geçiyor

Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma sonrası beklenen adım resmen gerçekleşiyor.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı