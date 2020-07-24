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Hindistan'da Kovid-19 tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz

Yeniakit Publisher
2020-07-24 16:44:16 -
Hindistan'da Kovid-19 tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz

ANKARA (AA) - Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yakın zamanda açılan ülkenin en büyük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezinde 14 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı.

CNN’de yer alan habere göre, Delhi Emniyet Müdür Yardımcısı Parvinder Singh, yaptığı açıklamada, "Sardar Patel Kovid Tedavi Merkezi"nde 19 ve 20 yaşındaki 2 erkek hastanın 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiğini bildirdi.

Singh, olayın 15 Temmuz’da yaşandığını belirterek, ailenin şikayeti üzerine şüpheli 2 erkeğin gözaltına alındığını söyledi.

Tecavüze uğrayan kız çocuğu Kovid-19 tedavisi için bir başka devlet hastanesine nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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