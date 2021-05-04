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Dünya Hindistan'da korkunç tablo! Vaka sayıları 4 ayda ikiye katlandı
Dünya

Hindistan'da korkunç tablo! Vaka sayıları 4 ayda ikiye katlandı

Hindistan’da son 24 saatte 355 bin 828 yeni koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 20 milyonu aştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:24:00 -
Hindistan'da korkunç tablo! Vaka sayıları 4 ayda ikiye katlandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka ve ölü sayısı artış yaşama devam ederken korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayıları rekor kıran Hindistan’da sağlık sistemi de çöktü. Ülkede son 24 saatte 355 bin 828 yeni tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 20 milyonu geçti.

Salgının başlangıcından sonraki ilk 10 milyon vakanın kaydedilmesi 10 ay sürerken, ikinci 10 milyon vaka sadece dört ay içinde kaydedildi. Son 24 saatte 3 bin 438 korona kaynaklı can kaybı görülen ülkede salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 bin 408’e yükseldi.

Durma noktasına gelen Hindistan sağlık sistemi Covid-19 testleri, oksijen tüpleri ve hastane yataklarında ciddi eksiklik görülürken, vaka ve can kaybı sayılarının gerçekte daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Festivaller yüzünden artış görüldü

Koronavirüsün B.1.617 adlı Hindistan mutasyonunun hızla yayılması ve Hindistan’da dini festivallere ve siyasi toplanmalara izin vermesiyle ülkede şubat ayından bu yana vakalarda ciddi artış görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hindistan mutasyonunun virüsü daha bulaşıcı hale getirebileceğini ve şiddetli hastalığa neden olabileceğini belirtmiş, mutasyonun koronavirüs aşısının etkisi azaltabileceğini kaydetmişti.

 

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