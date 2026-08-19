  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kuytulcular yapılanmasına operasyon! Bakan Gürlek açıkladı: 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı İran hepsini yerle bir etti! Geri adım atıyorlar Rekor şiddete ulaşması bekleniyor El Nino bu defa çok can yakacak Ali Karahasanoğlu’ndan Türker Ertürk çıkışı: “Artık hesap verme vakti” Roberto Carlos Müslüman mı Oldu? Türk S-400’leriyle ilgili yeni iddia: Rusya karşı çıkacak mı? MOSSAD karıştı: Netanyahu’nun İran planını Erdoğan bozdu! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı İsrailli Bakan'ın “Filistin” sözleri Yahudileri de isyan ettirdi: Son derece utanç verici! Milas’taki feci kazada ölü sayısı arttı! Bir acı haber de polis memurundan
Dünya Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü
Dünya

Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü

Hindistan’ın Kolkata kentinde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 9 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı; 50’den fazla kişi ise ekipler tarafından tahliye edildi. Hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi amacıyla kente gelen Bangladeş vatandaşları olduğu belirtildi.

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kolkata kentinde bulunan otelde yerel saatle 02.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden yetkililer, 50'den fazla kişiyi otelden tahliye etti.

Yetkililer, yangında 9 kişinin öldüğünü, yaralanan 6 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.

İtfaiye yetkilileri, yangında hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi için Kolkata kentine seyahat eden Bangladeş vatandaşları olduğunu bildirdi.

İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!
İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Dünya

İsrail'in gönüllü kölelerine bakın! Hindistan’dan Türkiye için boykot çağrıları!

Hindistan’da heyelan 4 can aldı
Hindistan’da heyelan 4 can aldı

Dünya

Hindistan’da heyelan 4 can aldı

Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi
Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi

Dünya

Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi

Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Hindistan cevizi yağı kullanın
Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Hindistan cevizi yağı kullanın

Kadın - Aile

Cildi onaran ve yenileyen doğal krem tarifi! Hindistan cevizi yağı kullanın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23