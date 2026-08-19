Hindistan’da korkunç otel yangını! 9 kişi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hindistan’ın Kolkata kentinde bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında 9 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı; 50’den fazla kişi ise ekipler tarafından tahliye edildi. Hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi amacıyla kente gelen Bangladeş vatandaşları olduğu belirtildi.
India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kolkata kentinde bulunan otelde yerel saatle 02.00 civarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarının ardından olay yerine intikal eden yetkililer, 50'den fazla kişiyi otelden tahliye etti.
Yetkililer, yangında 9 kişinin öldüğünü, yaralanan 6 kişinin çevredeki hastanelere sevk edildiğini belirtti.
İtfaiye yetkilileri, yangında hayatını kaybedenlerin sağlık turizmi için Kolkata kentine seyahat eden Bangladeş vatandaşları olduğunu bildirdi.