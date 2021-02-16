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Dünya Hindistan'da korkunç kaza! Onlarca ölü var
Dünya

Hindistan'da korkunç kaza! Onlarca ölü var

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 13:16:00 -
Hindistan'da korkunç kaza! Onlarca ölü var

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Madhya Pradeş'in Sidhi bölgesinde Patna köyü yakınlarında en az 46 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün köprüden su kanalına düştüğünü bildirdi. Kazada 40 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran yetkililer, 6 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar, kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan otobüsler ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

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