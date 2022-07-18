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Dünya Hindistan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var
Dünya

Hindistan'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 16:50:00 - 2022-07-18 16:51:10

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından Narmada Nehri'ne düştü.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Otobüste 55 yolcunun olduğu belirtilirken, kurtarılan 15 kişiden 7'isinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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