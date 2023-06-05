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Dünya Hindistan’da köprü çöktü!
Dünya

Hindistan’da köprü çöktü!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 02:47:00 -
Hindistan’da köprü çöktü!

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yapım aşamasındaki köprü çöktü.

Hindistan’ın Bihar eyaletinde yer alan Bhagalpur bölgesinde yapım aşamasındaki Aguwani-Sultanganj Köprüsü çöktü. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Kasım ya da aralık ayında açılması beklenen köprü ile Ganga Nehri üzerinden Khagaria ve Bhagalpur bölgeleri birbirine bağlanacaktı. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köprünün çöktüğü anlar ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Öte yandan geçtiğimiz yıl nisan ayında da köprünün bir kısmında çökme meydana gelmişti.

Kaynak: İHA
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