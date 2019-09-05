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Hindistan’da kırmızı alarm

Hindistan meteoroloji departmanı, Mumbai ve çevresinde meydana gelen sürekli ve şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 10:05
Hindistan’da kırmızı alarm

Hindistan meteoroloji departmanı, Mumbai ve çevresinde meydana gelen sürekli ve şiddetli yağışlar nedeniyle kırmızı alarm verdi.


Hindistan’da şiddetli yağışlar devam ediyor. Meteoroloji Departmanı (IMD) Mumbaişehri ve çevresindeki meteorolojik gözlem istasyonunun 24 saat içinde 200 milimetreden fazla yağış ölçtüğünü söyledi. Önümüzdeki 24 saat içinde bölgede şiddetli yağış ön güren yetkililer, meydana gelebilecek herhangi bir acil durum için hazırlıklı olunmasını isteyerek bölgede kırmızı alarm verdi.


Mumbai’de 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar Mumbai’nin bazı bölgelerinde sele neden oldu.Mumbai’de tren ve uçuş hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, bazı trenler hizmet dışı kaldı ve bazı uçuşlar ertelendi, şehirde bazı okullar tatil edildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 10:05
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