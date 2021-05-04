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Dünya Hindistan’da kaos! 12 ölü
Dünya

Hindistan’da kaos! 12 ölü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:12:00 -
Hindistan’da kaos! 12 ölü

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde eyalet meclisi seçimlerinden sonra çıkan şiddet olaylarında 12 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet teşkilatı, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçların açıklandığı 2 Mayıs'tan bugüne kadar eyalette çıkan şiddet olaylarında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, ölenler arasında Trinamool Kongre Partisi (TMC) ve Hindistan Halk Partisi (BJP) destekçilerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şiddet olaylarıyla ilgili sükunet çağrısında bulunan TMC lideri Mamata Banerjee, "Bengal, barışsever bir yerdir. Seçimler süresince bazı hararetli anlar olsa da sakinlik hakimdi. BJP birçok kez zulüm yaptı. Ama ben herkesi sükunete davet ediyorum. Şiddete izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

BJP eyalet lideri Dilip Ghosh, Banerjee'nin sükunet çağrısına cevaben "Mamata'nın uzlaşı çağrısı iyi bir şey. Sükunet sağlanmazsa protestolara devam edeceğiz. Seçimi kazanmasına rağmen TMC neden şiddeti sürdürüyor." yorumunu yaptı.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, Müslüman nüfusun yoğunlukta olduğu Batı Bengal eyaletinde seçimleri üçüncü kez Mamata Banerjee liderliğindeki TMC kazandı.

Eyalette 10 Nisan'da iki farklı seçim noktasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Eyalet, daha önceki seçimlerde de şiddet olaylarına sahne olmuştu.

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