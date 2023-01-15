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Dünya Hindistan'da İslam karşıtı yönetim Müslümanlara ait yüzlerce evi yıktı
Dünya

Hindistan'da İslam karşıtı yönetim Müslümanlara ait yüzlerce evi yıktı

Hindistan'da iktidardaki BJP yönetimi Müslümanlara ait bölgelerde yıkım faaliyetlerine devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 16:15:00 - 2023-01-15 16:21:09

Hindistan'da iktidardaki BJP yönetimindeki Assam eyaletinin yetkilileri, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Lakhimpur ilçesine bağlı Adhasona köyünde yüzlerce evi yıkma kararı aldı.

Hint yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda salı ve çarşamba günü, büyük bir bölümü Müslümanlara ait olan yüzlerce ev yıkıldı.

Yerel kaynaklar, yaklaşık olarak 70 buldozer, hafriyat kamyonu ve traktörün yer aldığı yıkım işlemlerine 600 kadar güvenlik personelinin koruma sağladığını açıkladı.

"Yasa dışı bir şekilde başkasının toprağını işgal ettikleri" iddiasıyla Adhasona köyündeki evlerin yıkılması sonucunda 299 ailenin evsiz kaldığı öğrenildi.

Bölgedeki Müslümanlara yıkımlar öncesinde evlerindeki eşyalarını toplamaya izin verilmediği ve tarım arazilerine zarar verildiği belirtiliyor.

Bazı bölge sakinleri 25 yıldan fazladır yıkımların gerçekleştiği söz konusu köyde yaşadıklarını savunuyor.

Hindistan yönetiminin "yasa dışı olarak toprakları işgal ettikleri" iddiasıyla Müslümanların yaşadığı bölgeler özelinde evleri yıkmayı sürdürdüğü biliniyor.

Kaynak: Mepa News

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