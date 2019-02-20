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Hindistan'da inek kesimi nedeniyle 36 Müslüman öldü

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) hazırladığı rapora göre, Hindistan'da inek kesimi yüzünden çıkan şiddet olaylarında son 3 yılda en az 44 kişi yaşamını yitirirken, 36'sının Müslüman olduğu belirtildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
Hindistan'da inek kesimi nedeniyle 36 Müslüman öldü

Hindistan'da inek kesimi yüzünden çıkan şiddet olaylarında son 3 yılda en az 44 kişi yaşamını yitirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda, 2015-2018 yıllarında radikal Hinduların "ineklerin korunması" gerekçesiyle çıkardığı şiddet olaylarında en az 44 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindu milliyetçisi Başbakan inek kesimini yasaklamıştı

Bu şiddet olaylarında ölenlerin 36'sının Hindistan'daki Müslüman azınlıktan olduğu ifade edilen raporda, hükümetin bu duruma karşı önlem alması gerektiğine işaret edildi.

Hindu inancında inek kutsal kabul edildiğinden Hinduların büyük bölümü sığır kesmiyor ve etini yemiyor.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinden bu yana birçok eyalette inek kesimi yasaklandı.

Bu yasaklar, Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesimine de kısıtlamalar getirdiğinden toplumsal sorunlara yol açmıştı.

45 yaşındaki Müslümanı 100 kişi linç etmişti

Ülkede, yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret suçu işlenmişti.

Temmuz 2017'de 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman genç, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Jharkhand eyaletinde yaşanan benzer bir olayda da 45 yaşındaki bir Müslüman tüccar, arabasında et bulunduğu gerekçesiyle yaklaşık 100 kişi tarafından linç edilmişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:27
  1. Hindistan
  2. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)
  3. Hindular
  4. Müslüman
  5. Hindistan Başbakanı Narendra Modi
  6. Yeni Delhi
  7. Cüneyt Han
  8. Hindu inancı

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