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Dünya

Hindistan'da iktidarın desteklediği Hindu çeteler Müslümanları dövüp kırbaçlıyor!

BJP yönetimi yetkililerinin Müslümanlara karşı şiddeti görmezden gelmesi, radikal Hinduların Müslümanları baskılamasına yol açıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 11:28:00 - 2023-01-15 11:34:57

Hindistan'daki radikal Hinduların, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik baskı ve linçleri sürüyor.

Son olarak radikal Hindulardan oluşan bir grup 12 Ocak'ta, Uttar Pradeş treninde seyahat eden Asım Hüseyin adlı bir Müslümanı şiddetli şekilde darp ederek kırbaçladı.

Hüseyin'in linç edildiği ana ilişkin görüntüler, sosyal medya platformunda viral olurken Hint Müslümanları yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Olay sonrasında gazetecilere konuşan Hüseyin, radikal Hinduların kendi inançlarına bağlılık gösterme amacıyla kullandığı "Zafer, tanrı Rama'nındır" (Jai Shri Ram) sloganını atmaya zorlandığını söyledi.

Radikal Hinduların, Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği eylemlerde karşı tarafı kışkırtma amaçlı bu sloganı attıkları biliniyor.

Radikal Hinduların kendisini 'hırsızlıkla' suçladığını belirten Asım Hüseyin, "Beni soydular, kemerle dövdüler, sakalımı çektiler ve "Zafer, tanrı Rama'nındır" sloganını atmaya zorladılar." diye konuştu.

Öte yandan radikal Hinduların Hüseyin'i gasp ettiği ve üzerindeki paraları çaldığı öğrenildi.

Radikal ve milliyetçi Hinduların Hint Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerinde son dönemde ciddi artış yaşandı.

Müslümanlara yönelik şiddetin artmasında Hindistan'da iktidardaki BJP yönetimi yetkililerinin büyük payı olduğu ifade ediliyor.

BJP yönetimi yetkililerinin radikal Hinduları Müslümanlara karşı şiddet eylemlerine teşvik edici açıklamaları da zaman zaman basında yankı buluyor.

Ayrıca radikal Hindular, kendi inançlarını kabul etmeyen Müslüman ve Hristiyanları dışlama ve ötekileştirme politikası yürütüyor.

Hindistan'da 1,5 milyarlık nüfusun en az yüzde 15'ini Müslümanlar oluşturuyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Gültekin

Bunlar bizdeki PKK ve yandaşlarından hiç bir farkı yok eşkiya her yerde eşkiyadır. Bir insana inancıdan dolayı işkence yabanların geçmişte başına ne geldiğini bizler tarihten biliyoruz, yaptıkları asla yanlarında kalmaz.

SUZAN

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