Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden Hindu böyle öldürüldü
Hz. Muhammed'e hakaretlerle gündeme gelen Hindistan'da bir Hindu, hakaretlerinin ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.
Hindistan son dönemde Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerle gündeme geliyordu.
Özellikle iktidardaki İslam karşıtı BJP yetkililerinin açıklamaları ülkede gerilimi artırmıştı.
Bu doğrultuda, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği belirtilen bir Hindu, iki Müslüman tarafından bıçaklı saldırıyla hedef alınarak öldürüldü.
Olay, Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Udaipur şehrinde meydana geldi.
Sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret ettiği ve BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerini savunduğu ifade edilen Hindu terzi Kanhaiyalal Teli saldırının hedefindeydi.
Hindu terzinin dükkanına giden iki Müslüman, terziyi bıçaklı saldırıyla hedef aldı. Hindu terzi olay yerinde öldü.
Saldırıyı düzenleyen Gaus Muhammed ve Riyaz isimli Müslümanlar Hindu güçlerince yakalandı. İki isim, sosyal medyada saldırının görüntülerini paylaştı.
Hindistan yönetimi, olayı bir "terör saldırısı" olarak niteledi.
İktidardaki İslam karşıtı BJP'nin yöneticileri de saldırıyı kınadı.
Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaretler sonrasında gerilim artıyor. BJP'nin İslam karşıtı politikalarının ülkede şiddeti körükleyebileceği düşünülüyor.