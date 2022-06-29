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Dünya Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden Hindu böyle öldürüldü
Dünya

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaret eden Hindu böyle öldürüldü

Hz. Muhammed'e hakaretlerle gündeme gelen Hindistan'da bir Hindu, hakaretlerinin ardından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 09:51:00 - 2022-06-29 09:55:55

Hindistan son dönemde Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerle gündeme geliyordu.

Özellikle iktidardaki İslam karşıtı BJP yetkililerinin açıklamaları ülkede gerilimi artırmıştı.

Bu doğrultuda, Hz. Muhammed'e hakaret ettiği belirtilen bir Hindu, iki Müslüman tarafından bıçaklı saldırıyla hedef alınarak öldürüldü.

Olay, Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Udaipur şehrinde meydana geldi.

Sosyal medyada Hz. Muhammed'e hakaret ettiği ve BJP Sözcüsü Nupur Sharma'nın Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerini savunduğu ifade edilen Hindu terzi Kanhaiyalal Teli saldırının hedefindeydi.

Hindu terzinin dükkanına giden iki Müslüman, terziyi bıçaklı saldırıyla hedef aldı. Hindu terzi olay yerinde öldü.

Saldırıyı düzenleyen Gaus Muhammed ve Riyaz isimli Müslümanlar Hindu güçlerince yakalandı. İki isim, sosyal medyada saldırının görüntülerini paylaştı.

Hindistan yönetimi, olayı bir "terör saldırısı" olarak niteledi.

İktidardaki İslam karşıtı BJP'nin yöneticileri de saldırıyı kınadı.

Hindistan'da Hz. Muhammed'e hakaretler sonrasında gerilim artıyor. BJP'nin İslam karşıtı politikalarının ülkede şiddeti körükleyebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Antikemalist Akpartili

İnsanı İneğe taptıracak seviyeye düşüren Hindu dinine göre, bir kadının kocası kendinden önce ölürse, o kadının da birlikte yakılarak öldürülmesi gerek!(Sati inancı). İnsaniyetten nasipsiz bu güruh kendine düşman olarak hak din İslamı seçmesin de kimi seçsin? Kur’an “Ey insanlar biz sizleri kadın erkek olarak yarattık, kabile ve milletlere ayırdık ki tanışıp kaynaşın. Üstünlük ancak takva’dadır” Hucurat suresi. Buyuruyor. Öküze kulluk eden Hindular ise KAST inancı ile kendi toplumunu bile kölelere, efendilere bölmüş, kastlar arası geçiş yapmak,eşitlik talep etmek en büyük küfür! Tabi ki İslam düşmanı olacak kast kafalı Hindu! Diğer islam düşmanı Siyonist her sabah nasıl dua ediyor: “Ezeli ilahımız, Kâinatın Kralı, beni kadın yaratmadığın için sana hamd olsun!” Talmud. Hindistan’a boşuna “ASYANIN İSRAİLİ” denmiyor! Azılı, İslam düşmanlığı ve İşgalciliği ile ünvanının hakkını veriyor.

Furkan

Hak etmiş Hindular
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