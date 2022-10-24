Hindistan'da Hinduların saldırılarına dayanamayan Müslüman kız öğrenci intihar etti!

Bir Hindunun saldırdığı Müslüman öğrenci okul binasının çatısına çıkarak intihar etti.

Bir grup hindu öğrencinin herkesin içerisinde saldırdığı ve hakaret ettiği belirtilen Müslüman bir kız öğrencinin kendini okul binasından aşağı atmak suretiyle yaşamını sonlandırdığı bildirildi.

Olay çarşamba günü Hindistan'ın kuzey eyaleti Uttar Pradeş'te yer alan Meerut ilinde bulunan Subharti Tıp Fakültesi'nde meydana geldi.

Vania Esad Shaikh adlı Müslüman kız öğrencinin Hindu olduğu belirlenen sınıf arkadaşı Siddhant Panwar tarafından saldırıya uğradığı ifade edildi.

Siddhant Panwar'ın Vania Esad'a gün ortasında tokat atması Esad'ın çarşamba günü akşam saatlerinde intihar girişiminde bulunmasının tetikleyicisi oldu.

Görgü tanıkları Esad'ın bu duruma çok üzülmesi sebebiyle intihar girişiminde bulunduğunu ifade ediyor.

Hastaneye kaldırılan Shaikh'in tedavi gördüğü hastanede cuma günü öğle saatlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve bir süre sonra Panwar'in gözaltına alındığı belirtildi.

Hindistan basınının Müslüman öğrencinin konu olduğu bu haberi gündeme getirmekten kaçınması dikkat çekti.

Hindistan'da son dönemde İslamiyet ve Müslümanlara yönelik iktidar partisi tarafından desteklenen Hindu çeteler tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor.

Müslümanları hedef alan saldırılar Hindistan'da haberlere konu olmadığı gibi, uluslararası kamuoyu da yaşanan hak ihlalleri konusunda sessizliğini korumaktan öteye geçmiyor.

Kaynak: Mepa News