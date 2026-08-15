Eczane yanlış ilaç verdi, küçük çocuk felç oldu!

Mısır'da soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonu nedeniyle reçete verilen çocuğa eczanede yanlışlıkla epilepsi ve nörolojik hastalıklarda kullanılan bir ilaç verildi. İlacı aldıktan sonra ağır zehirlenme geçiren çocukta nöbet, bilinç kaybı ve kısmi felç görüldü.

Soğuk algınlığı ve boğaz enfeksiyonunun tedavisi amacıyla yazılan bir reçete, Mısırlı küçük bir kız çocuğu için ciddi bir sağlık krizinin başlangıcına dönüştü. Ailesinin anlatımına göre, eczanelerden birinde çocuğa reçetede yazılı ilaç yerine epilepsi ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç verildi.

Kahire’nin Maadi bölgesinde yaşayan Mekke isimli çocuk, yanlış ilaç nedeniyle ağır ilaç zehirlenmesi geçirdi. Çocukta nöbetler, geçici bilinç ve hareket kaybı ile kısmi felç gelişti. Bunun üzerine önce Zehirlenme Enstitüsü’ne, ardından Ebu el-Riş Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Olayın ardından basılı veya elektronik reçetelerin kullanımının yaygınlaştırılması ve ilaçların ticari isimleri yerine etken madde isimleriyle yazılması gerekip gerekmediği tartışılmaya başlandı. Aynı zamanda doktorlar ile eczacılar arasında, ilaçların muadilleriyle değiştirilmesinin sınırları ve hastaya uygun tedavinin belirlenmesinde tarafların yetkilerinin nerede başlayıp bittiği konusunda farklı görüşler ortaya çıktı.

Çocuğun ailesi, Mekke’nin sağlık durumunun nispeten iyileştiğini ancak ilacın etkisi ve vücuttan çekilme süreci nedeniyle bazı nörolojik belirtilerin ve etkilerin devam ettiğini açıkladı.

Olay, Mısır’daki doktorlar ve eczacılar sendikaları arasında da ciddi bir tartışmaya neden oldu.

Yaşananların ardından reçetelerin yazılması ve ilaçların hastalara verilmesine ilişkin mekanizmaların geliştirilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Yanlış ilaç verilmesi sonucu ortaya çıkabilecek sağlık krizlerinin önüne geçebilmek amacıyla reçetelerin okunaklı bir el yazısıyla veya elektronik ortamda hazırlanması talep edildi.

Kahire Eczacılar Sendikası da Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgafar’a başvuruda bulunarak sağlık hizmeti sunan kişilerin reçetelerde ilaçların ticari isimleri yerine etken madde isimlerini yazmalarının zorunlu hale getirilmesini talep etti.