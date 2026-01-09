  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran’da kaos tırmanıyor! İsferayen’de sokağa inen protestocular savcıyı öldürdü! Mavi Vatan'ın yeni Barbaros'u! GÖKDENİZ hedefi tam isabetle vurdu "Sözcü Gazetesi’nin İmamoğlu’ndan rüşvet aldığı ortaya çıktı!" Kirli algı operasyonu ellerinde patladı: Masa başında yalan rüzgarı! Fahiş aidatlara çözüm geliyor! Son sözü meclis söyleyecek! İzmir’de kooperatif vurgununa bir darbe daha! Başsavcılık Tunç Soyer ve Kaya’nın tahliyesine itiraz etti! Terör sevici İstanbul Barosu’nun terör davasında karar açıklandı! Madalya da taksaydınız... Bornova Belediyesi'ne tepki: Okul inşaatına ruhsat vermeyerek süreci tıkadı CHP eser değil, engel üretiyor ABD'de 5 eyalet sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump’a dava açtı Kazan Kaldırdılar 28 yıl sonra rekor geldi! Altına yatırım yapan büyük kazandı Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası! CHP’li Büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor
Dünya Hindistan’da fil paniği: 17 can kaybı
Dünya

Hindistan’da fil paniği: 17 can kaybı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hindistan’da fil paniği: 17 can kaybı

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde kontrolden çıkan bir filin yılbaşından bu yana düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybederken, yetkililer hayvanın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinin Batı Singhbhum bölgesinde yılbaşından bu yana bir filin saldırıları sonucu 17 kişinin öldüğü belirtildi.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Batı Singhbhum'da bir filin 1 Ocak'tan bu yana çok sayıda kişiye saldırdığı bildirildi.

Filin saldırıları sonucu 17 kişinin öldüğünü belirten yetkililer, filin lokasyonunun belirlenemediğini açıkladı.

Yetkililer, filin yakalanıp başka bir bölgeye taşınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Verilere göre, Hindistan'da 2020-2024 döneminde 1701 kişi fil saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti.

Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Artvin’de görüldü
Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Artvin’de görüldü

Yerel

Nesli tükenmek üzere olan o hayvan Artvin’de görüldü

Vicdansızlığın böylesi: Uyuşturucuyu hayvanların karnına gizlemişler!
Vicdansızlığın böylesi: Uyuşturucuyu hayvanların karnına gizlemişler!

Gündem

Vicdansızlığın böylesi: Uyuşturucuyu hayvanların karnına gizlemişler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!
Gündem

Terör hamisi ABD'den PKK-SDG'yi kurtarma operasyonu: Tom Barrack yine sahneye çıktı!

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı kararlı harekatla inleri başına yıkılan PKK-SDG'li teröristlerin imdadına yine "efendileri" yetişti. AB..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23