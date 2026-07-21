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Her şey Sanchez olayından sonra hızlandı: Galatasaray niyeti bozdu: Bremer geliyor

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Her şey Sanchez olayından sonra hızlandı: Galatasaray niyeti bozdu: Bremer geliyor

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in olası ayrılığının ardında savunmaya takviye arayışı başladı. Sarı-kırmızılılar gündemine aldığı Bremer için de teklifini yaptı.

#1
Foto - Her şey Sanchez olayından sonra hızlandı: Galatasaray niyeti bozdu: Bremer geliyor

Galatasaray, takımdan ayrılması gündemde olan Davinson Sanchez’in boşluğunu çok daha büyük bir isimle doldurmak için kolları sıvadı. Galatasaray, Juventus'un savunma lideri Gleison Bremer için resmen devreye girdi.

#2
Foto - Her şey Sanchez olayından sonra hızlandı: Galatasaray niyeti bozdu: Bremer geliyor

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Juventus forması giyen Gleison Bremer'e yıllık net 8 milyon Euro değerinde çok ciddi bir maaş teklifinde bulundu.

#3
Foto - Her şey Sanchez olayından sonra hızlandı: Galatasaray niyeti bozdu: Bremer geliyor

Brezilyalı stoper bu cazip teklifi henüz resmi olarak kabul etmemiş olsa da transfer için kapıyı tamamen kapatmadı.

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