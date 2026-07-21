Her şey Sanchez olayından sonra hızlandı: Galatasaray niyeti bozdu: Bremer geliyor
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in olası ayrılığının ardında savunmaya takviye arayışı başladı. Sarı-kırmızılılar gündemine aldığı Bremer için de teklifini yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'in olası ayrılığının ardında savunmaya takviye arayışı başladı. Sarı-kırmızılılar gündemine aldığı Bremer için de teklifini yaptı.
Galatasaray, takımdan ayrılması gündemde olan Davinson Sanchez’in boşluğunu çok daha büyük bir isimle doldurmak için kolları sıvadı. Galatasaray, Juventus'un savunma lideri Gleison Bremer için resmen devreye girdi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Juventus forması giyen Gleison Bremer'e yıllık net 8 milyon Euro değerinde çok ciddi bir maaş teklifinde bulundu.
Brezilyalı stoper bu cazip teklifi henüz resmi olarak kabul etmemiş olsa da transfer için kapıyı tamamen kapatmadı.
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