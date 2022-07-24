Hindistan’da feci patlama: 6 ölü, 8 yaralı

Hindistan’ın Bihar eyaletinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Hindistan’ın Bihar eyaletinin Chapra şehrinde kaçak havai fişek üretimi yapılan bir evde patlama meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklanırken, 10’dan fazla kişinin ise enkaz altında kaldığının tahmin edildiği belirtildi. Yetkililer yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirirken, olayda can kaybı ve yaralı sayısının artabileceğini de ifade etti.

3 katlı ev yıkıldı

Patlama nedeniyle 3 katlı ev yıkılırken, patlamanın sesinin yaklaşık 2 kilometre öteden duyulduğu öğrenildi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, adli tıp uzmanlarının bölgeye sevk edildiği açıklandı.