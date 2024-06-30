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Dünya Hindistan'da facia! Uçuşlar durduruldu
Dünya

Hindistan'da facia! Uçuşlar durduruldu

Yeniakit Publisher
2024-06-30 13:12:00 - 2024-06-30 13:15:58

Hindistan'da aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 11 kişi hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi'de uçuşlar durduruldu.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da şiddetli yağışlar hayatı felç etti. Başkent Yeni Delhi başta olmak üzere Haridwar ve Bikaner şehirlerinde etkili olan yağışlar sel felaketini de beraberinde getirdi. Başkentte Cuma günü etkisini gösteren yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Şehirde alt geçitler sular altında kalırken, ev ve dükkanları da su bastı. Çok sayıda büyükbaş hayvan ise selde mahsur kaldı. Şehirde bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.
Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre son 24 saatte Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı’nda 60 uçuş iptal edildi.
Bikaner ve Haridwar’da da yollar sular altında kalırken, onlarca araç sele kapılarak büyük hasar gördü.

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