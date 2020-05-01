Hindistan'da evlerine dönemeyen göçmen işçiler için ilk tren hareket etti

LAKNOV (AA) - Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana uygulanan ülke çapındaki "tecrit" uygulaması sebebiyle evlerine dönemeyen göçmen işçiler için ilk tren hareket etti.

Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'dan hareket eden tren, yaklaşık 1200 göçmen işçiyi Carkhand eyaletinin Ranchi bölgesine taşıyor.

Demir yolu yetkilileri, bugün gerçekleştirilen hizmetin tek sefere mahsus olduğunu, kısa süre içerisinde daha fazla tren seferi için karar alınacağını belirtti.

Aralarında Racastan, Carkhand, Bihar, Kerala, Maharaştra, Uttar Pradeş, Pencap ve Telangana'nın olduğu çok sayıda eyalette, göçmen işçilerin geri dönebilmesi için yeteri kadar otobüs ayarlanamadığı için daha fazla özel tren seferi talep edildi.

Uttar Pradeş hükümet sözcüsü Awanish Awasthi, yaptığı açıklamada, çevre eyaletlerde mahsur kalan ve Uttar Pradeş'e dönmeyi bekleyen 1 milyon göçmen işçinin bulunduğunu söyledi.

Hindistan'da tecrit uygulaması sebebiyle farklı eyaletlerde mahsur kalan göçmen işçiler, haftalardır memleketlerine dönebilmek için yetkililere çağrıda bulunuyordu.