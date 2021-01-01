Hindistan’da ‘diriliş’ sevgisi

Eyaletin Haydarabad şehrinde restoran açan Cavid Han, yaptığı açıklamada, Diriliş Ertuğrul dizisini çok sevdiğini söyledi. Bölge halkının da söz konusu diziyi beğenerek izlediğini dile getiren Han, bu sebeple yeni iş yerine Ertuğrul ismini verdiğini ifade etti.



Han, Haydarabad’da daha çok Arap turistlerin bulunduğunu ve halkın da bu tür yemeklere ilgisi olduğunu, menüde şimdilik Türk yemekleri bulunmadığını kaydetti.

Restoranda Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının fotoğrafları da yer alıyor. Pakistan’da Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlamıştı. Hindistan’da özellikle Müslümanlar arasında konuşulan Urduca ile dizi bu ülkede de büyük bir ilgiyle takip ediliyor.