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Aktüel Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı
Aktüel

Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:26:10 -
Hindistan'da çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, dün çöken 5 katlı binanın enkazından 60 kişi kurtarıldı.

Raigad bölgesi yetkililerinden Nidhi Chaudhari, Mumbai'ye 4 saat mesafedeki Raigad'da dün çöken binanın enkazı altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Chaudhari, ulusal afetle mücadele ekiplerinin gece boyu çalışması sonucu 45 dairenin bulunduğu binanın enkazından 60 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Çalışmalarda yaralanan bazı ekip üyelerinin hastaneye kaldırıldığını kaydeden Chaudhari, binanın çökme nedeninin henüz bilinmediğini, konuyla ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

Yetkililer, 20'den fazla kişinin halen enkaz altında olduğunun sanıldığını belirtti.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binanın çökmesinin "üzücü" olduğunu belirterek, herkesin güvenliği için dua ettiğini ifade etti.

Ülkede haziran-eylül aylarındaki muson yağışları, sıklıkla sağlam olmayan yapıların çökmesine yol açıyor.

Yerel medyada dün çıkan haberlerde, Raigad'da 5 katlı bir binanın çöktüğü ve ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

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