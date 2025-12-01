  • İSTANBUL
Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı
Dünya

Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hindistan'da bazı uçak seferleri GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldı

Hindistan'da aralarında Yeni Delhi'nin de bulunduğu yedi büyük havalimanını kullanan yolcu uçaklarının, son dönemde artan GPS sahteciliği (Spoofing) ve GNSS navigasyon parazitlerine maruz kaldığı rapor edildi.

Hindistan'da sivil havacılık güvenliğini tehdit eden önemli bir olay yaşandı. India Today'in aktardığı habere göre, bazı yolcu uçaklarının uçuşları sırasında Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) sahteciliği ve navigasyon parazitlerine maruz kaldığı tespit edildi.

 

SAHTE SİNYALLERLE İNİŞ PROSEDÜRÜ

 

İncelemelerde, başkent Yeni Delhi havalimanını kullanan yolcu uçaklarının, normal GPS sinyallerini taklit eden sahte sinyallerle yönlendirilen "sahte GPS tabanlı iniş prosedürlerine" maruz kaldığı saptandı.

GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) parazitleri ise şu havalimanlarından kalkışlı veya inişli seferlerde rapor edildi:

  • Kalküta

  • Amritsar

  • Mumbai

  • Haydarabad

  • Bangalore

  • Chennai

GPS sahteciliği, normal GPS sinyallerine benzeyen sahte sinyaller yayınlayarak mevcut GPS alıcısını aldatma işlemi olarak tanımlanıyor.

 

ACİL DURUM PROSEDÜRLERİ UYGULANDI

 

Sivil Havacılık Bakanlığı'nın yaptığı incelemede, GPS sahteciliği ve navigasyon parazitlerinden etkilenen uçakların, duruma karşı "acil durum prosedürlerini" başarıyla uyguladığı belirtildi.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kablosuz İzleme Örgütüne (WMO) acil talimat verilerek, bu sahteciliğin kaynağını belirlemek için daha fazla kaynak ve ekipman seferber etmesi istendi. Yetkililer, olayların kaynağının tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

 

