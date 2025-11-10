  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var
Gündem

Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlar hasar görürken, polis bölgeyi kordona aldı, şehirde alarm verildi.

 

Yeni Delhi Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Hindistan'da facia: 12 ölü!
Hindistan'da facia: 12 ölü!

Dünya

Hindistan'da facia: 12 ölü!

İsrail ile Hindistan arasında yeni anlaşma!
İsrail ile Hindistan arasında yeni anlaşma!

Dünya

İsrail ile Hindistan arasında yeni anlaşma!

Gizli hazine, su kestanesi! Görüntüler Hindistan'dan: Gören gözlerine inanamadı
Gizli hazine, su kestanesi! Görüntüler Hindistan'dan: Gören gözlerine inanamadı

Kadın - Aile

Gizli hazine, su kestanesi! Görüntüler Hindistan'dan: Gören gözlerine inanamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23