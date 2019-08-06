Hindistan'da apartman yangını: 6 ölü Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de apartmanda çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

NDTV kanalının haberine göre, Zakir Nagar bölgesinde4 katlı binanınelektrik sayacındaki kısa devre nedeniyle yerel saatle 02.00 civarında yangın çıktı. Yetkililer, apartman sakinlerinin çoğunun uykuda olduğu esnada çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdi, 2'si itfaiyeci 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılardan bazılarının alevlerden kurtulmak için binadan atlayanlar olduğu ifade edilirken, yangın sırasında binada bulunan yaklaşık 20 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi. Yangında, 7 araba ve 19 motosikletin de kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Yerel basında çıkan bazı haberlerde yaralı sayısı 7'si ağır16 kişi olarak paylaşıldı.

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