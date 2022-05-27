  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan'da alkollü otobüs şoförü kaza yaptı: 16 yaralı
Dünya

Hindistan'da alkollü otobüs şoförü kaza yaptı: 16 yaralı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otobüs çukura düştü. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 16:11:00 - 2022-05-27 16:14:55

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Palghar Mumbai-Ahmedabad karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Alkollü olduğu söylenen sürücünün aracı dikkatsiz bir şekilde kullandığı ve virajı alamayarak çukura düştüğü belirtildi.

5’i ağır 16 kişi yaralandı

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, 5’i ağır 16 kişi ise yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından polis, sürücünün de yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay