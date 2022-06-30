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Dünya Hindistan'da 7 katlı bina çöktü!
Dünya

Hindistan'da 7 katlı bina çöktü!

Hindistan’ın Mumbai şehrinde 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Binadaki sıvanın parçalandığını fark eden bölge halkı, bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 18:06:00 - 2022-06-30 18:16:40

Hindistan’ın Mumbai şehrinde 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Binadaki sıvanın parçalandığını fark eden bölge halkı, bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardı.

Hindistan’ın Mumbai şehrinin Kalbadevi bölgesinde bulunan 7 katlı binanın bir kısmı çöktü. Yetkililer, bölge halkının bina sıvasının parçalandığını fark etmesi üzerine bina çökmeden içerisindeki 60 kişiyi kurtardığını belirtti.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, yerel saatle 14.00’te meydana gelen olayda itfaiye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini ve 5 itfaiye aracı ile arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

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