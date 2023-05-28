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Dünya Hindistan'da 40 isyancı öldürüldü
Dünya

Hindistan'da 40 isyancı öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:52:00 -
Hindistan'da 40 isyancı öldürüldü

Hindistan'ın Manipur Eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh, eyaletin birçok noktasında yaşanan çatışmalarda 40 isyancının güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, yerel basına açıklamalarda bulunan Singh, isyancıların eyaletteki birçok noktada saldırı düzenlediğini duyurdu.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık vermesi sonucu 40 isyancının öldürüldüğünü belirten Singh, çatışmaların yaklaşık 8 saat sürdüğünü ifade etti.

Singh, isyancıların otomatik silahlarla sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını kaydetti.

Bölge sakinleri de Manipur eyaletindeki Sekmai, Sgnu, Kumbi, Phayeng ve Serou bölgelerindeki çatışmaların yerel saatle gece 02.00 sularında başladığını dile getirdi.

Eyaletin başkenti Imphal'deki Bölgesel Sağlık Bilimleri Enstitüsü yetkilileri, gün içerisinde hastaneye yaralı 10 sivilin getirildiğini belirtti.
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Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah'ın, 3 Mayıs'tan bu yana şiddetli çatışmaların yaşandığı Manipur eyaletini yarın ziyaret etmesi bekleniyor.

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