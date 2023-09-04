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Dünya Hindistan'da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı! Dehşete düşüren olay için hükmet uyarısı
Dünya

Hindistan'da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı! Dehşete düşüren olay için hükmet uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 21:00:00 -
Hindistan'da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölü, 14 yaralı! Dehşete düşüren olay için hükmet uyarısı

Hindistan'ın Odisha eyaletinde korkutan olay: etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hükümete bağlı eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şiddetli yağışların 3 gün daha sürmesi beklenirken eyalet geneline 2 saatte 61 bin yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle 14 kişi yaralandı. Eyalet yetkilileri, bölge halkını olumsuz hava olaylarına karşı uyardı.

Hindistan'ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Bölgedeki şiddetli yağışların 3 gün daha süreceği öğrenildi.

 

 
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