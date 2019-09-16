Hindistan'a Keşmir'deki tutukluları serbest bırakması çağrısı

ANKARA (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde tutuklananların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

HRW'den yapılan açıklamada, Hindistan'dan, ciddi bir suçlamayla karşı karşıya olmayan Cammu Keşmir'deki yaklaşık 4 bin tutukluyu derhal serbest bırakması istendi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen HRW'nin Güney Asya Direktörü Meenakshi Ganguly, Hindistan'ın kendisiyle çeliştiğini vurgulayarak "Hindistan, siyasi liderleri tutuklayıp ve temel özgürlükleri kısıtlayıp Keşmir halkının geleceklerinde söz sahibi olmalarını reddederek insan haklarına bağlılığını gülünç duruma düşürüyor." değerlendirmesini yaptı.

Ganguly, "Cammu Keşmir'de tutuklananlardan suç işlediğine dair kanıt olmayanlar derhal koşulsuz serbest bırakılmalı. Tüm tutuklular, aile bireyleriyle görüştürülmeli." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Yeni Delhi yönetiminin, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığı 5 Ağustos'tan bu yana siyasetçi, ayrılıkçı lider, avukat, gazeteci dahil yaklaşık 4 bin kişiyi tutukladığına dikkat çekildi.

Bölgede delil sunulmadan yasal süreç yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, "Birçok tutuklu, aileleri ve avukatlarıyla iletişime geçemiyor. İşkence ve dayakla ilgili ciddi iddialar var. Birçok davada yasal kanıt sunmadan çok sayıda kişi gözaltına alındı, birçoğuna da ev hapsi cezası verildi." denildi.

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.



Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.