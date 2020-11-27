Hindistan’a ait MiG-29K savaş uçağı düştü

The Times of India'nın erken saatlerde edindiği bilgilere göre, bir MiG-29K savaş uçağı Umman Denizi'ndeki uçak gemisi INS Vikramaditya'dan hareket ederken düştü.

Kazada bir pilotun öldüğü bildirilirken, diğer pilotun da arayışlarına devam edildiği açıklandı.

Daha önce başka bir Hint savaş uçağı MiG-29K, bir kuşa çarptıktan sonra geçen Kasım ayında Goa'da düştü.

İki nükleer güç Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir krizi ara ara devam ederken bu olayın yaşanması dünya gündemine de bomba gibi düştü.