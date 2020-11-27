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Dünya Hindistan’a ait MiG-29K savaş uçağı düştü
Dünya

Hindistan’a ait MiG-29K savaş uçağı düştü

Pakistan ile sık sık gerilim yaşayan Hindistan’da kırmızı alarm verildi. Nükleer güç olarak bilinen Hindistan’a ait, bir MiG-29K savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:06:00 -
Hindistan’a ait MiG-29K savaş uçağı düştü

The Times of India'nın erken saatlerde edindiği bilgilere göre, bir MiG-29K savaş uçağı Umman Denizi'ndeki uçak gemisi INS Vikramaditya'dan hareket ederken düştü.

Kazada bir pilotun öldüğü bildirilirken, diğer pilotun da arayışlarına devam edildiği açıklandı.

Daha önce başka bir Hint savaş uçağı MiG-29K, bir kuşa çarptıktan sonra geçen Kasım ayında Goa'da düştü.

İki nükleer güç Pakistan ile Hindistan arasındaki Keşmir krizi ara ara devam ederken bu olayın yaşanması dünya gündemine de bomba gibi düştü.

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Yorumlar

yücel

Yani başlığa hindistanda savaş uçağı düştü deseniz ne olur ki, nüklüer güce sahip yazınca daha mı havalı oluyor yoksa daha fazla mı tıklanıyor
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