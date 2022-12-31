Hindistan yönetimi Müslümanların evlerini yıkmaya devam ediyor!

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi öncülüğündeki BJP yönetimi, Uttarancal (Uttarakhand) eyaletinde Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu bir bölgede bulunan yüzlerce evin yıkılması talimatında bulundu.

İktidardaki BJP yönetiminin 4 bin 365 binanın yıkımına dair bir karar çıkartması sebebiyle 4 binin üzerinde Müslüman ailenin evsiz kalacağı ifade ediliyor.

Yerel kaynaklara göre, Hint yetkililer, 7 bin polis memuru ve 15 paramiliter örgütün korumasında Gaffur Basti bölgesinde "bir demiryolu arazisinin üzerine inşa edildiği" iddiasıyla Hindistan Müslümanlarının yaşadığı evleri yıkma emri verdi.

Hint Amerikan Müslüman Konseyi yaptığı açıklamada, BJP yönetiminin, Hindistan Demiryollarına ait arazileri "gasp edilmiş" ve burada yaşayan Müslüman aileleri "ruhsatsız işgalciler" olarak "yanlış iddialarla" tanımlayarak, yıkım faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığını duyurdu.

Öte yandan bölgedeki Müslüman aileler Modi liderliğindeki BJP yönetiminin yıkım kararını protesto etti.

Onlarca yıldır Hindistan yönetiminin yıkım emri verdiği bölgede yaşayan Müslüman aileler düzenli olarak vergilerini verdiklerini ve ikamet belgelerine sahip olduklarını savunuyor.

Kaynak: Mepa News