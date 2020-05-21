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Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Amphan Kasırgası'nda 14 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:48:47 -
Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Amphan Kasırgası'nda 14 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağış ve fırtınada 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 185 kilometreye kadar ulaşan Amphan Kasırgası'nda çok sayıda ev ve ekili alan zarar görürken, ağaçlar köklerinde söküldü.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee, yaptığı açıklamada, eyalette kasırganın yol açtığı yağış ve fırtınada 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Eyalette köprülerin yıkıldığını, evlerin çatısının uçtuğunu ifade eden Banerjee, Batı Bengal'in birçok bölgesine elektrik verilemediğini söyledi.

- Bangladeş'te 4 kişi yaşamını yitirdi

Polis yetkilileri, Bangladeş'in güneyinde etkili olan kasırga sırasında köklerinden sökülen ağaçların altında kalan 3 kişi ve mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir kişinin boğularak öldüğünü belirtti.

Kasırga nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edildi.

- Tropikal fırtınalar, yılın bu zamanında sıkça görülüyor

Amphan Kasırgası'nın "Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına" olduğu ve hızının saatte 270 kilometreye ulaştığı ifade edilmişti.

Bangladeş ile Hindistan'ı Kasım 2019'da vuran Bulbul Kasırgası'nın neden olduğu afet ve kazalarda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

Bengal Körfezi'nde tropikal fırtınalar yılın bu zamanında sıkça görülürken, Odişa'yı 1999'da vuran ve hızı saatte 260 kilometreye ulaşan kasırga, yaklaşık 10 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.


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