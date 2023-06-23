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Dünya Hindistan ve ABD arasında dev işbirliği
Dünya

Hindistan ve ABD arasında dev işbirliği

Yeniakit Publisher
2023-06-23 01:16:00 -
Hindistan ve ABD arasında dev işbirliği

ABD ve Hindistan savunma ve teknoloji konusunda ortak çalışma kararı aldı.

Beyaz Saray ile Hindistan'ın ortak açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden ile Modi'nin, iki ülkenin dünyada en yakın ortaklar arasında olduğu vizyonunu teyit ettiği belirtildi.

Çeşitlilik içeren bir ABD-Hindistan stratejik ortaklığı inşa edileceği kaydedilen açıklamada, iki ülkenin işbirliğinin küresel faydaya hizmet edeceği vurgulandı.

Açıklamada, teknolojinin, ortaklığı derinleştirmede belirleyici rol oynayacağına işaret edilerek, Biden ile Modi'nin uzay işbirliğinin tüm sektörlerinde yeni sınırlara ulaşmak için rota belirlediği aktarıldı.

Biden ve Modi'nin ülkelerinin uzay kuruluşlarınca yapılan işbirliğini de memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, iki liderin, uzay ekonomisinin tüm değer zincirinde ABD ve Hindistan özel sektörleri arasında gelişmiş ticari ortaklığı ve ihracat kontrollerini ele alma ile teknoloji transferini kolaylaştırma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, yarı iletkenlere yönelik bir mutabakat zaptı imzalandığına değinilerek, Biden ve Modi'nin telekomünikasyon alanında da dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma ve küresel dijital katılımı sağlama konusunda ortak vizyonu paylaştığı belirtildi.
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İki liderin, yapay zekayla ilgili derin fırsatları ve önemli riskleri kabul ettiği aktarılan açıklamada, bu alandaki ortak ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin taahhüt edildiği bildirildi.

Savunma ve enerji

Açıklamada, iki ülkenin ordularının tüm alanlarda yakın koordinasyon içinde olduğu gelişmiş ve kapsamlı bir savunma ortaklığı oluşturma konusunda önemli ilerleme kaydedildiği vurgulandı.

Liderlerin, savunma sanayi işbirliğini hızlandırma arzusunu dile getirdiği ifade edilen açıklamada, iki ülkenin savunma bakanlıklarının tedarik güvenliği anlaşması imzalamak için müzakereleri başlatma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak, ekonomik refah oluşturmak ve küresel iklim hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olmak için ortak ve iddialı bir vizyon paylaşıldığının altı çizilerek, liderlerin, enerji depolama teknolojilerini geliştirmeye ve uygulamaya yönelik ortak çabaları memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.

Yeni ve gelişmekte olan yenilenebilir enerji teknolojilerine ilişkin işbirliği yapılacağı belirtilen açıklamada, Biden ile Modi'nin sıfır emisyonlu araçların yaygınlaştırılması, elektrikli ulaşım için kamu ve özel finansmanı teşvik etmeye yönelik işbirliğinin sürdürülmesi ve sürdürülebilir havacılık yakıtları dahil ulaşım sektörünün karbondan arındırılmasının öneminin altını çizdiği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ve Hindistan'ın, ekonomik ilişkileri güçlendirmek için ikili işbirliğini derinleştirmeye yönelik adımlar da attığına değinildi.

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