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Dünya Hindistan polisi 9 Müslüman erkeği direğe bağlayıp sopayla dövdü
Dünya

Hindistan polisi 9 Müslüman erkeği direğe bağlayıp sopayla dövdü

Hindistan'da iktidardaki BJP'nin desteğiyle Müslümanlara yönelik işkenceyi aratmayan uygulamalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 16:40:00 - 2022-10-05 16:44:23

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde güvenlik güçleri bir meydanda çok sayıda Müslümanı bir direğe bağlayıp darp etti.

Sosyal medya platformlarında salı günü dolaşıma sokulan videolarda, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu emniyet güçlerine bağlı güvenlik personellerinin bir direğe bağladığı 9 Müslüman erkeği halka açık bir şekilde dövdüğü görüldü.

İddialara göre, Undhela köyünde bir caminin yakınlarında Hindu dansı yapmak isteyen kalabalığa karşı çıkan Müslüman erkeklerin güvenlik güçlerince gözaltına alınması sonrasında söz konusu olayın meydana geldiği bildirildi.

13 kişinin gözaltına alındığı olayda 9 Müslüman erkeğin halka açık bir biçimde dövüldüğü aktarıldı.

"Polis kafirlere ders verdi"

Yerel bir televizyon kanalında yapılan bir haberde ise "Undhela köyünde polisin 10-11 kafire halkın önünde ders verdi" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan videoda Müslümanların sopalarla darp edilmesine şahit olan Hinduların, İslam karşıtı ve milliyetçi sloganlar attığı belirtiliyor.

Bölgedeki Müslüman halk her geçen gün kendilerine karşı nefretin gün yüzüne çıktığını savunuyor.

Bu kapsamda güvenlik güçlerinin başını çektiği Müslümanlara karşı darp olaylarının yaygınlaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

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