Hindistan ordusu sivilleri katletti

Hint ordusu adına yerel hükümet güçlerinin yaptığı açıklamada, ordunun Nagaland'da sivilleri katlettiği kabul edildi.

Hindistan'ın kuzeydoğu bölgesinde yönetim güçleriyle yönetim karşıtı gerilla gruplarının çatışmaların ve bu çatışmalardan kaynaklı sivil kayıpların artması dikkat çekiyor.

Hindistan'ın Myanmar sınırındaki Nagaland eyaletinde son çatışmalarda pek çok sivilin hükümet güçlerince katledildiği iddia edilmişti.

Hint hükümetine bağlı Nagaland eyalet yönetimi iddialar üzerine yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gerillalar ile yaşanan çatışmalarında hükümet güçlerince bazı sivillerin öldürüldüğünü kabul etti ancak katliamın "yanlışlıkla" gerçekleştiğini iddia etti.

Yönetim karşıtı gerillalar ise Hindistan güçlerinin, hükümet karşıtı fikirlere sahip sivilleri kasten katlettiğini belirtiyorlar.

Bangladeş, Nepal ve Bhutan üçgenindeki bölgede son dönemde ayrılıkçılığın ve bu paralelde çatışmaların, katliamların artması dikkat çekiyor.

Kaynak: Mepa News