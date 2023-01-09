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Dünya Hindistan menşeli ilaç nedeniyle... Özbekistan'dan bir acı haber daha
Dünya

Hindistan menşeli ilaç nedeniyle... Özbekistan'dan bir acı haber daha

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının 'Dok-1 Max' öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne yol açtığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 18:22:00 -
Hindistan menşeli ilaç nedeniyle... Özbekistan'dan bir acı haber daha

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının 'Dok-1 Max' öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne yol açtığı bildirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Namangan bölgesinde Hindistan'ın Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, çocuğun vefatının geçen ay sonunda gerçekleştiği kaydedildi.

Geçen ay, Semerkant'taki çocuk hastanesinde "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18 çocuk, Kaşkaderya bölgesinde de 1 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

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