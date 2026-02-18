Hindistan, İran'a ait petrol tankerine el koydu!

Hindistan'ın ABD yaptırımlarına tabi olan İran bağlantılı 3 tankere el koyduğu bildirildi. Reuters'a konuşan bir kaynak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın bu ay İran'la bağlantılı ABD yaptırımlı üç petrol tankerine el koyduğunu ve yasa dışı ticareti engellemek için deniz bölgesinde gözetimi artırdığını" söyledi.

Konuyla ilgili doğrudan bilgi sahibi olan kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Hindistan, sularının petrol yüklerinin kaynağını gizleyen gemiden gemiye transferler için kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu adımlar, ABD-Hindistan ilişkilerindeki iyileşmenin ardından geldi. ABD bu ayın başlarında, Hindistan'ınn Rus petrol ithalatını durdurmayı kabul etmesinin ardından Hint mallarına uygulanan ithalat vergilerini yüzde 50'den yüzde 18'e indireceğini açıklamıştı.

Yaptırım uygulanan üç geminin isimleri Stellar Ruby, Asphalt Star ve Al Jafzia olarak açıklandı. Bu gemilerin, kıyı devletlerinin kolluk kuvvetlerinden kaçmak için sık sık kimlik değiştirdiklerini belirten kaynak, gemilerin sahiplerinin denizaşırı ülkelerde ikamet ettiklerini de sözlerine ekledi.

İran devlet medyası ise, "İran UlusalPetrol Şirketi'nin Hindistan tarafından el konulan üç tankerin şirketle hiçbir bağlantısı olmadığını söylediğini" aktardı.

Açıklamada yüklerin ve gemilerin şirketle bağlantılı olmadığı belirtildi.

Hindistanlı yetkililer 6 Şubat'ta X'te yaptıkları bir paylaşımda, Hindistan'ın münhasır ekonomik bölgesinde bir tankerle ilgili şüpheli faaliyet tespit ettikten sonra Mumbai'nin yaklaşık 100 deniz mili batısında üç gemiyi durdurduklarını söylemişlerdi.

Gönderi daha sonra silindi, ancak kaynak gemilere daha fazla soruşturma için Mumbai'ye kadar eşlik edildiğini doğruladı.

Kaynağa göre, Hindistan Sahil Güvenliği o zamandan beri deniz bölgelerinde 24 saat gözetim için yaklaşık 55 gemi ve 10 ila 12 uçak konuşlandırdı.

Kaynak: Mepa News