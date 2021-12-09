Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin ölümüyle sonuçlanan askeri helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, konuya ilişkin parlamentoda açıklama yapan Singh, helikopter kazasıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Singh, Hava Kuvvetlerinin Eğitim Komutanı ve helikopter pilotu Air Marshal Manavendra Singh tarafından yönetilecek soruşturma ekibinin dün Wellington'a ulaştığını ve çalışmalarına başladığını belirtti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bugün akşama kadar başkent Yeni Delhi'ye getirileceğini ifade eden Singh, helikopterin düşmeden önce "acil durum" çağrısında bulunmadığını ve bölgede olumsuz hava koşulları kaydedilmediğini söyledi.

Helikopter kazası

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopter, dün, Tamil Nadu eyaletinde düşmüştü.

Hindistan Hava Kuvvetlerince Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişi kazada hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralı kurtulmuştu.