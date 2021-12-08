  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ı taşıyan helikopter düştü
Dünya

Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:49:00 -
Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat’ı taşıyan helikopter düştü

Indian Express’in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan’ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.

Bölgedeki kaynaklar, kazada yaralanan en az üç kişinin yakındaki hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hindistan Hava Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Rawat’ın kazada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 darbesever amiralin hedefi bakın neymiş!
Gündem

CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 darbesever amiralin hedefi bakın neymiş!

Aralarında CHP üyesi kişilerin de bulunduğu 104 emekli amirale 12’şer yıl hapis cezası istendi. Darbe bildiriyle ilgili 104 amiral hakkında ..
Milletin parasıyla içki alacaklar
Gündem

Milletin parasıyla içki alacaklar

Daha önce çeşitli skandallarla gündeme gelen CHP’li Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce ILN01506559 numaralı ilan ile duyur..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay