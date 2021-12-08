Hindistan da anladı! Türkiye’nin etkisi tartışılmaz

Münübe Yılmaz

Hindistan'ın en büyük televizyon haber ajansı olan Asian News International’da Türkiye’nin son zamanlarda başlattığı “Afrika açılımı” ile ilgili dikkat çekici bir yazı yayınlandı. “Türkiye, Afrika'daki nüfuzunu benzeri görülmemiş bir şekilde genişletiyor” başlıklı yazıda, “Ankara, ticaret hacminden kıtanın sosyal ve eğitim sektörüne katılımına kadar, son 20 yılda Afrika'daki etkisini inanılmaz bir biçimde artırdı” ifadeleri kullanıldı.

Çin'in aksine sosyal ve eğitim sektörlerine de önem veriyor

Çin'in Afrika ile büyük ölçüde ticari olan ilişkisinin aksine, Türkiye’nin sosyal ve eğitim sektörlerine de önem verdiği belirtilen yazıda “Türkiye’nin 2002'de Afrika'da sadece 12 büyükelçiliği vardı. Bu sayı bugün 43'e ulaşmış durumda. Üstelik yetkililer bunu 50'ye yükseltmeyi hedeflediklerini söylüyor” denildi.

“Kıtaya, etkili bir güç olacak kadar tohum ekti”

Ankara-Afrika arasındaki yoğunlaşan ilişkilerin, büyük ölçüde Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sayesinde geliştiği aktarılan yazıda, şunlar kaydedildi: “Erdoğan'ın 2003'ten 2013'e kadar süren başbakanlığı sırasında yoğunlaşan ilişkiler şimdi zirve yapmış durumda. Batılılar, Afrika’ya tıpkı eski sömürgeci dönemlerinde olduğu gibi yaklaşırken, Ankara insani yardımlarla öne çıkıyor. Örneğin Somali’nin yaşadığı en büyük felaketlerden birinin yaralarının sarılması için Türkiye’nin yaptığı yardımlar Somalililer tarafından büyük beğeni topladı. Türkiye ayrıca, Afrika ülkelerine askeri malzemeler de satıyor. Ankara’nın etkisi Mısır, Cezayir, Sudan, Etiyopya, Somali, Çad, Mali, Nijer, Burkina Faso, Senegal, Angola, Güney Afrika, Kongo ve daha fazlasında görülüyor. Afrika'da henüz yeni bir oyuncu olan Türkiye, kıtaya yakın gelecekte etkili bir güç olacak kadar tohum ekti.”