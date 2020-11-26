Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, Güney Kore'de günlük vaka artışı 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 524 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 135 bin 223'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 44 bin 489 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 266 bin 705'e çıktı. Şimdiye kadar 8 milyon 679 bin 138 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.





- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artışında 8 ayın en yüksek seviyesine çıkıldı.



Ülkede son 24 saatte 583 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 32 bin 318'e çıktı, 26 bin 950 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 515'e yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.





- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 9'u yurt içi kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 9 vaka İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, diğerleri Şanghay, Guangdong, Jiangsu, Fujian ve Siçuan'da tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 490'a yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 550 kişi iyileşti.







