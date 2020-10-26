Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyrediyor. Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 2 günün ardından yeniden 100'ün üzerine çıktı.



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 14'e yükseldi.



Ülkede son 24 saatte 45 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 909 bin 959'a çıktı. Şimdiye kadar 7 milyon 137 bin 228 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.



- Çin



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 810'a yükseldi.



Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 911 kişi iyileşti, 265 kişinin de tedavisi sürüyor.

- Güney Kore



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25'i yurt dışı bağlantılı 119 yeni Kovid-19 vakası belirlendi.



Yurt içi kaynaklı yeni vaka sayısının 94 olduğu ülkede, bu vakalardan 85'i başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde görüldü.

Toplam vaka sayısının 25 bin 955'e çıktığı ülkede, Kovid-19 tespit edilen 23 bin 905 kişi iyileşti.

Son 24 saatte can kaybının olmadığı Güney Kore'de şimdiye kadar virüs nedeniyle 457 kişi hayatını kaybetti.



